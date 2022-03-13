Körfez'de kar keyfi yapanlara sucuk ekmek ikram edildi - Haberler

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Körfez'de kar keyfi yapanlara sucuk ekmek ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Körfez'de kar keyfi yapanlara sucuk ekmek ikram edildi

Körfez Belediyesi, İlimtepe'de kar yağışının keyfini süren vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.

Körfez Belediyesi, İlimtepe'de kar yağışının keyfini süren vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.

İlimtepe, Kartepe'ye gidemeyen ve kar keyfi yaşamak isteyen Körfezlilerin yine tercih ettiği adres olurken, Körfez Belediyesi de geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bölgede vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu. Nazende'ye ait mobil ikram aracı ile gerçekleştirilen sucuk ekmek ikramına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Başkan Söğüt mangalın başına geçerek ikramı kendisi de yaparken, vatandaşlar ise teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Körfez'de kar keyfi yapanlara sucuk ekmek ikram edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi, Körfez, Söğüt, kar, Yerel, Haberler

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