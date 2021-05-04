Körfez'de kadın girişimciler için önemli proje
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Körfez'de kadın girişimciler için önemli proje

Körfez'de kadın girişimciler için önemli proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez'de kadın girişimciler için hazırlanan El Emeği Üretim ve Satış Yeri'nde incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Projemizi en kısa sürede tamamlayarak kadın girişimcilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Körfez'de kadın girişimciler için hazırlanan El Emeği Üretim ve Satış Yeri'nde incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Projemizi en kısa sürede tamamlayarak kadın girişimcilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kadın girişimciler için hazırlanan El Emeği Üretim ve Satış Yeri'nde incelemelerde bulundu. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle birlikte Tütünçiftlik Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda hayata geçirilecek olan projeyi gezen Başkan Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt, kadınların üretimin içinde olmalarının önemli olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilerimizin üretime katılmaları çok önemli. Kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ticari hayatın içinde olmalarını sonuna kadar destekliyoruz, destekleyeceğiz de. Bunun için de projeler hazırlıyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Satış üniteleri sadece o bölgede olmayacak. Bir de Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde de oluşturacağız. Kadın emeğinin değer kazanması için her adımı atacağız" dedi.

Başkan Şener Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra proje içerisinde incelemelerde bulundu ve gelinen durum hakkında bilgi aldı. - KOCAELİ

Körfez'de kadın girişimciler için önemli proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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