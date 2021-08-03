Körfez'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik sahilinde bulunan Kadın El Emeği Satış ve Sergi Alanı'nı gezdi, stantları gezerek kadınlarla sohbet etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik sahilinde bulunan Kadın El Emeği Satış ve Sergi Alanı'nı gezdi, stantları gezerek kadınlarla sohbet etti.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi iş birliği ile Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde açılan Kadın El Emeği Satış ve Sergi Alanları hem girişimci kadınlar için hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Başkan Şener Söğüt de önceki gün Tütünçiftlik sahilinde bulunan satış ve sergi alanını ziyaret etti. Hem ünitelerde satış yapan kadınlarla görüşen başkan Söğüt, kolaylıklar diledi. Kadın El Emekleri Satış noktaları ile Körfezli kadınların el emeği çalışmalarının değerini bulduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Kadınlarımız evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri açtığımız bu sergi ve satış alanları ile kazanca dönüştürüyor. Bu tip ürünlerin sergilenebileceği kalıcı bir alan da oluşturuyoruz. Sergi ve satış alanını açtığımız günden bu yana gerçekten kadınlarımızdan güzel dönüşler aldık. Yaz akşamlarında sahillere gelen vatandaşlarımız da bu güzel ürünleri görerek satın aldılar, kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağladılar. Onlar da çok memnun" ifadelerini kullandı. Kadın girişimciler de Başkan Söğüt'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı