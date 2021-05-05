Körfez'de kaçak yapıya geçit yok
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Körfez'de kaçak yapıya geçit yok

Körfez'de kaçak yapıya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bina, sundurmalar ve eklentiler, ekipler tarafından tek tek yıkılıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bina, sundurmalar ve eklentiler, ekipler tarafından tek tek yıkılıyor.

Körfez'de kaçak ve metruk yapılarla mücadele aralıksız devam ederken, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de hem vatandaşlardan gelen şikayetler hem de saha kontrolleri ile tespit ettiği binalarla ilgili yasal işlem başlatılıyor. Yasal işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından da yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Esentepe Mahallesi'nde mevcut bina alanına kaçak olarak inşa edilen bölme kısım için yıkım çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, kaçak yapıyla mücadelelerinin kentte süreceğini belirtirken, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceği konusunda uyarılarda da bulundu. - KOCAELİ

Körfez'de kaçak yapıya geçit yok
Körfez'de kaçak yapıya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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