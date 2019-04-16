Körfez'de İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Körfez Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısı, Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Şener Söğüt'ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Şener Söğüt'ün selamlama konuşması ile başlayan meclis toplantısında, ilk olarak katip üyeliklere en genç meclis üyesi olan Doğan Orak ve Sevgi Yaman Kel seçildi. Meclis açılışında konuşan Şener Söğüt, "Yeni bir dönem ve ilk meclisimiz. Seçim sürecini hep beraber geride bıraktık. Yeni seçilen meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Körfez halkının mutluluğu ve daha iyi hayat standartlarına kavuşabilmesi için tüm partilerimiz ile birlikte çalışacağız. Körfez için yapacağımız hizmetler için meclisteki uyum önemli. Buradan çıkan kararlarla hizmetimize yön vereceğiz" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tutanak özetleri oylandı. Daha sonra da ilk olarak Meclis Başkan Vekilliği için seçim gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, Meclis Başkan Vekilliği için Faruk Denli ve İbrahim Çırpan isimlerini önerdi. Kapalı seçim usulüyle gerçekleştirilen oylama sonrasında oy çokluğuyla 1. meclis başkan vekilliğine Faruk Denli, 2. meclis başkan vekilliğine de İbrahim Çırpan seçildi Meclis katipliği, encümen üyeliği, plan ve bütçe komisyonu, imar ve şehircilik komisyonu, kültür turizm ve sanat komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, sosyal hizmetler komisyonu, eğitim gençlik ve spor komisyonu için de üye seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca Körfez Belediyesi'nin üyesi olduğu; Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için de üye seçimleri yapıldı.

Seçimler sonrasında diğer gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporunun görüşmesi sırasında Başkan Şener Söğüt, koltuğunu 1. Başkan Vekili Faruk Denli'ye devretti ve meclis sırasına oturdu. İYİ Parti adına Fevzi Canbaz, CHP adına Engin Taşdemir, AK Parti adına da Selahattin Kabadayıoğlu ve Sinan Barış Kaya görüşlerini aktardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA