Körfez'de hasarlı binalar yıkılıyor
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Körfez'de hasarlı binalar yıkılıyor

Körfez'de hasarlı binalar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediyesi, güçlendirmeleri yapılmayan ve risk taşıyan kırsal alandaki orta hasarlı binaları yıkıyor.

Körfez Belediyesi, güçlendirmeleri yapılmayan ve risk taşıyan kırsal alandaki orta hasarlı binaları yıkıyor.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hasarlı binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Sadece şehir merkezinde değil, kırsal alandaki binalara yönelikte çalışma yürüten ekipler, son olarak Dereköy ve Çıraklı mahallelerindeki 2 binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Yıkımlar devam edecek

Dereköy ve Çıraklı Mahallesi'nde yıkım işlemleri tamamlanan binalardan geriye kalan molozlar da kaldırıldı. Ekipler, güvenlik tehdidi oluşturan orta hasarlı binaların yıkımlarını planlanan takvim çerçevesinde gerçekleştireceklerini belirtti. Kırsal alanda Sipahiler ve Ali Hocalar'daki binaların yıkımı da kısa süre içerisinde yapılacak. - KOCAELİ

Körfez'de hasarlı binalar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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