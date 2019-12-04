Haberler » Ekonomi » Körfez'de 'halk ekmek' 1 TL'ye satılacak - Ekonomi

Körfez'de 'halk ekmek' 1 TL'ye satılacak

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri'nde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmek, yarından itibaren 200 gram olarak 1 TL'ye satılacak.

04.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:57
Körfez'de 'halk ekmek' 1 TL'ye satılacak

Tesisleri'nde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmek, yarından itibaren 200 gram olarak 1 TL'ye satılacak.


Körfez Belediyesi, yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TL'den satacak. Körfez belediyesi'nden yapılan açıklamada 'halk ekmek' tesislerinde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmeğin ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 TL'den satılacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler