Körfez'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçiler tedavi edildi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çalıştıkları işletmede yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 147 işçi hastaneye başvurdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çalıştıkları işletmede yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 147 işçi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir limanda çalışan işçilerden bazıları, dün akşam ve gece vardiyalarında yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvuran 147 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA