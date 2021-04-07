Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel
Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'ndeki Fatih Sezgin'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sezgin ailesi, evi tahliye ederken alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi. 


Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:15:51. #1.14#
title