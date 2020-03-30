Körfez'de ekmekler paylaşılıyor Körfez Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fırınında 'Askıda ekmek' uygulaması başlatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fırınında 'Askıda ekmek' uygulaması başlatıldı.

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 'Askıda Ekmek' uygulaması başlatıldı. Dar gelirli aileler için 'Körfez Kart' uygulaması ile günlük ekmek yardımında bulunan Körfez Belediyesi, 'Askıda Ekmek' uygulaması ile de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü oldu. Uygulama ile ekmek alan vatandaşlar, fazla para vererek 'askıda ekmek' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz ekmek almalarına katkıda bulunuyor. Vatandaşlarda bu güzel uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA