Körfez'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadelede kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadelede kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadelede kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kamu alanları, otobüs durakları ve yaşam alanlarını ilaçlayan Körfez Belediyesi ekipleri, vatandaşların işleri gereği gitmek zorunda olduğu bankalar ve PTT şubelerinde de dezenfekte çalışmasını sürdürdü. İlaçlama çalışması dışında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bilgilenmesi ve uyarı afişlerini de kamu binaları, bankalar ve esnaflara dağıtarak asılmasını sağladı.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüsünün etkilerini azaltmak için başlatılan evde kal sloganı sayesinde özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların bu uyarıya riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Söğüt, "Çok önemli işleri olmadığı sürece vatandaşlarımız vakitlerini evlerinde geçirsin. Vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymalarını istiyoruz. Bu konuda hassas davranan, Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın bu çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarından çalışmaları ve duyuruları anlık olarak takip edebilir, merak ettikleri hakkında da bizlerden bilgi alabilir" dedi.

Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez ile Derince arasındaki ulaşımı sağlayan ve tehlike arz eden köprü üzerindeki korkulukları tamir etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA