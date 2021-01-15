Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

15.01.2021 15:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:38
Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören binanın yıkımına başlandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören binanın yıkımına başlandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yıkıyoruz. Diğer 2 binayı da en kısa süre içerisinde yıkacağız" dedi.

17 Ağustos 1999 depreminde Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina ağır hasar gördü. Binanın yıkımına karar verilirken, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evi boşaltmasının ardından yıkım için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında yıkım işlemine geçildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ağır hasarlı binanın yıkılmaya başlandığını belirterek, "İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yıkıyoruz. Diğer 2 binayı da en kısa süre içerisinde yıkacağız" dedi.İlçede 60 tane orta hasarlı bina bulunduğunu ifade eden Başkan Söğüt, "Bunun dışında da Körfez'de 60 tane orta hasarlı bina var. Bunların 40 tanesi köylerimizde tek katlı evler. Dolayısıyla şehir merkezimizde 20 tane var. Onlarla ilgili de son çıkan düzenlemeye göre adımlar atacağız. Yeni düzenleme, vatandaşlarımıza güçlendirme projesini yaparak iskan alma kolaylığı sağlıyor. Eğer gerekli adımları atmazlarsa, onları da yıkmak zorunda kalacağız. Tabii ki sağlıklı binalarda yaşamak can ve mal güvenliği açısından önemli. Deprem öldürmez ama sağlıksız yapılar öldürür." diye konuştu.


Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor İsmail Kartal Emre Taşdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:52:50. #1.14#
title