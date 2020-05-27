Körfez'de çocuklara 'Hacivat ve Karagöz' sürprizi
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Körfez'de çocuklara 'Hacivat ve Karagöz' sürprizi

Körfez Belediyesi, Hacivat ve Karagöz ile Nasrettin Hoca'dan oluşan animasyon ekibi mahalleleri gezdi, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez'de çocuklara 'Hacivat ve Karagöz' sürprizi
27.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:54

Körfez Belediyesi, Hacivat ve Karagöz ile Nasrettin Hoca'dan oluşan animasyon ekibi mahalleleri gezdi, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocukları unutmadı. İçerisinde Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca'nın yer aldığı animasyon ekipleri, çocukların bayram coşkusunu yaşayabilmesi için ilçedeki mahalleleri ve sokakları dolaştı. Gün boyu şarkılar çalınırken, çocuklar da balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. Sokaklarında Hacivat ve Karagözü gören, şarkıları duyan çocuklar ve vatandaşlar, pencerelere ve balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. Konuyla ilgili konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu yıl dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle çocuklarımız ve vatandaşlarımız bayramı evlerinde geçirmek zorunda. Bizler de biraz olsun moral olsun istedik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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