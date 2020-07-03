Körfez'de bir sokak karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakaları görülen sokak, karantinaya alındı.
03.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:01
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakaları görülen sokak, karantinaya alındı.
Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta koronavirüs vakaları görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine sokağın giriş-çıkışları bariyerler ile kapatıldı. Sokağın girişinde polis ekipleri görevlendirildi.Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.
Kaynak: DHA