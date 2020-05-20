Körfez'de bir e-spor takımı kurulacak Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen e-spor turnuvası öncesinde oyuncuların sorularını cevaplayan Başkan Şener Söğüt, "Gençlerimizin ilgi ve alakası büyük. En kısa süre içinde bir takım kurarız" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen e-spor turnuvası öncesinde oyuncuların sorularını cevaplayan Başkan Şener Söğüt, "Gençlerimizin ilgi ve alakası büyük. En kısa süre içinde bir takım kurarız" dedi.

Körfez Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlendiği League Of Legends Turnuvası öncesinde Başkan Şener Söğüt oyuncuların ve espor tutkunlarının sorularını cevapladı. Dünyanın çok çabuk değiştiğini, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Gençlerimizin de mutlaka teknolojiyi takip etmesi lazım ki çağı ıskalamayalım. Geçmişte çağı ıskaladık ve maalesef bugün bizden çok daha güçlü devletler var. Orta Çağ'da biz en güçlü imparatorluktuk. 600 yıl devam eden güçlü bir imparatorluktuk. Artık eski ecdadımızın şaşalı günlerine geri dönmeyi arzu ediyoruz. Bunun yolu da bilim ve teknolojiden geçiyor. Gençlerimizi geleceğe bu şekilde hazırlamaksak, çağı da ıskalarız ve bu bize çok pahalıya mal olur" dedi.

"E-spor konusu ise bizlerin yeni bir olduğu konu ama çabuk ısındık" ifadelerine yer veren Söğüt, "Gençlerimizin ciddi bir talebi olduğunu gördük. Bizler de bu istekleri es geçemezdik ve gençlerimizin yanında olalım istedik. İlk turnuvamızı düzenledik ve 16 takım turnuvaya katıldı. İnşallah bunu zaman içerisinde birlikte geliştireceğiz. Yerel yönetimlerin en önemli hizmet alanlarından bir tanesi gençlere verdiği önemdir. Gençlerden uzaklaştığı an görevini eksik yapmış olur" diye konuştu.

Gençlerin canlı yayın üzerinden yönelttiği sorulara da cevaplayan Başkan Söğüt, bir oyuncunun, "E-spor takımı kuracak mısınız" şeklindeki sorusuna, "Niye olmasın. Yeni federasyonu kurulmuş yeni bir alan. Gençlerimizin ilgi ve alakası yüksek. İnşallah en kısa süre içerisinde bir takım olarak kurarız. Bunun sözünü verelim. Bu alanı birlikte takip ederiz" şeklinde cevap verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA