Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı

16.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:19
Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine yardımlarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine yardımlarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar sürüyor. İlçedeki spor kulüplerine 2019 yılında 500 bin TL destek sunan Körfez Belediyesi, bu yıl da bu rakamı yüzde 10 arttırmıştı. Bu kapsamda son olarak 5 amatör spor kulübüne 8'er bin liralık destekleri teslim edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 5 kulüp yöneticisine yardımları teslim ederken, desteklerinin her yıl artarak devam edeceğini belirtti. Söğüt, "Tesisleşmeden malzeme ve lojistik gibi birçok konuda amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği her sene arttırarak devam ettiriyoruz. Her çocuğumuza ve gencimize sporla dokunmak istiyoruz. Bunda da en önemli aracı siz amatör spor kulüplerimiz. Tesisleşme noktasında da önemli adımlar atıyoruz. Mahalli tesislerimize de tek tek hayata geçirdiğimizde, kentimizin her mahallesinde ki çocuğumuza ve gencimize dokunmamız kolaylaşacak" dedi. - KOCAELİ

Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı
Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şehzadeler Belediyesi'nin yeni yatırımı amatörü ihya edecek
Şehzadeler Belediyesi'nin yeni yatırımı amatörü ihya edecek
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: 'Trabzon ve Rize'nin çekişmesini iki kardeş gibi görüyorum'
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: "Trabzon ve Rize'nin çekişmesini iki kardeş gibi görüyorum"
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:27:40. #1.15#
title