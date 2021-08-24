Körfez'de altyapı sonrası yollar asfaltlanıyor
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Körfez'de altyapı sonrası yollar asfaltlanıyor

Körfez'de altyapı sonrası yollar asfaltlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediyesi, İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan Güney ve Fatih Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda üstyapı için çalışma yürütüyor.

Körfez Belediyesi, İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan Güney ve Fatih Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda üstyapı için çalışma yürütüyor.

Körfez'de altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fatih ve Güney Mahallesi'nde altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, Barbaros Mahallesi'nde de sona doğru geliniyor. İSU tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi adına Körfez Belediyesi ekipleri de gerekli desteği sağlıyor. Son olarak altyapısı tamamlanan 4 sokakta aynı anda üst yapı çalışması gerçekleştirildi. Asfalt serim işleminin gerçekleştirildiği sokaklarda hızlı bir şekilde kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Körfez'de altyapı sonrası yollar asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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