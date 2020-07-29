Körfez'de alt yapı çalışmaları sürüyor
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Körfez'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Körfez'de alt yapı çalışmaları sürüyor
29.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımla Körfez ilçesinde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde program çerçevesinde yatırımlar gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı Güney ve Fatih Mahallelerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı imalatı yapıyor. Körfez İlçesi Güney ve Fatih Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, Fatih ve Güney Mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında toplam 4 km uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı boru imalatları tamamlandı.

Körfezde yürütülen çalışmaların belirledikleri program çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje kapsamında toplam 76 km uzunluğunda altyapı hattı yenileyeceklerini kaydetti. Başkan Büyükakın, "Körfez ilçemize bağlı Fatih ve Güney Mahallelerinde altyapı problemleri yaşanıyordu. Gelişen yerleşim alanları ve buna bağlı olarak artan nüfus ile birlikte mevcut altyapı hatları yetersiz kalıyordu. Hatların ekonomik ömrünü tamamlaması ile birlikte hazırladığımız projeye, bu yılın Mart ayında inşaat çalışmalarına başladık. İki mahallede boru imalatlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 4 km uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon hattı inşa ettik. Toplam 77 km uzunluğunda boru imalat çalışmalarını 2021 yılı başlarında tamamlayacağız. Böylelikle Fatih ve Güney Mahallelerini sağlıklı altyapıya kavuşturarak yaşanan altyapı problemlerini tamamen çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Körfez İlçesi Güney ve Fatih Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Projesi kapsamında İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak düktil font borular ile 37 bin 260 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 30 bin 848 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 8 bin 117 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı yapılacak.Toplam 76 km uzunluğunda boru imalatının ve üst yapı asfalt çalışmalarının yapılacağı çalışmalar, 48.2 milyon liraya mal olacak. Projenin, Mart 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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