Körfez'de akaryakıt dökülen yola anında müdahale

06.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:03

Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde yola dökülen akaryakıta anında müdahale ederek olası bir kazanın yaşanmasını önledi.



Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nden Tüpraş Köprülü Kavşağı'na bağlanan yolda dökülen akaryakıtı temizledi, olası kazaların önüne geçti. Hem vatandaşların hem de toplu ulaşım araçlarının kullandığı yola dökülen akaryakıtı temizlemek adına hemen çalışma yürüten ekipler, gerekli önlemleri aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yolda gerekli güvenlik önlemlerini alırken, temizlik çalışması tamamlanınca trafik akışı da normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA