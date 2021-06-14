Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı

Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Belediyesi, 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve ücretsiz toprak analiz desteğinin ardından dün de 70 bin fideyi de çiftçilere ulaştırdı.

Körfez Belediyesi, 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve ücretsiz toprak analiz desteğinin ardından dün de 70 bin fideyi de çiftçilere ulaştırdı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve isteyen çiftçilere ücretsiz toprak analiz desteği sunan Körfez Belediyesi, çiftçilere yönelik süren destek kapsamında 70 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Sevindikli Köy Merkezi'nde gerçekleştirilen programda domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri, çiftçilere teslim edildi. Dağıtım törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediye Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve köy muhtarları katıldı.

Çiftçilere 70 bin fideyi ulaştırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Tarımsal üretimin her kademesinde, her türlü zorluğa rağmen çaba harcayan çiftçilerin üretim zincirinin bel kemiği. Bizler de bu noktada her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Mesajımız net; destek bizden, üretim sizden" dedi.

Programda hibe fidelerden alan muhtarlar ise Başkan Söğüt ve ekibine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:35:00. #1.14#

title