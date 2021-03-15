Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

15.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:23
Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

Körfez Belediyesi, bakıma muhtaç ve hasta sokak hayvanlarını tedavi ederek, 55 tanesini sahiplendirdi.

Körfez Belediyesi, bakıma muhtaç ve hasta sokak hayvanlarını tedavi ederek, 55 tanesini sahiplendirdi.

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını tedavi ederken, onları sahiplendiriyor. İki yıl önce tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar bin 87 hasta sokak hayvanı tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan 55 adet sokak hayvanı ise sahiplendirildi. - KOCAELİ

Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ayşe Keşir Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:27:05. #1.16#
title