Körfez'de 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı
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Körfez'de 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı

Körfez'de 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği ile birlikte '365 gün Körfez'de Yaşam' konulu 2'inci ulusal fotoğraf yarışmasını başlattı.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği ile birlikte '365 gün Körfez'de Yaşam' konulu 2'inci ulusal fotoğraf yarışmasını başlattı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışma, fotoğraf tutkunları için ilçeyi çekim merkezi haline getirmeyi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yüz yıllar boyunca gözde olan ilçenin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamayı da amaçlıyor. 2'ncisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında Körfez'in tarihi ve turistik mekanları, denizde yapılan etkinlikler, Köylerde yapılan tarımsal çalışmalar ve el sanatlarını ön plana çıkaran konular olmak üzere, renkli sayısal (dijital) olarak düzenlenecek. Yarışma için ayrıca; dron ile çekilen görseller de kabul edilecek. Siyah beyaz fotoğraflar kabul edilmeyecek.

Seçici kurul değerlendirecek

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, fotoğraf sanatçısı, KBFT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü Prof. Dr. Oktay Çolak- Doç. Dr. Mustafa Bilge Satkın, Kocaeli Üniversitesi GSF Grafik Bölümü Doç. Dr. İsmail Keskin, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğr. Gör. Doç. Şeniz Kabadayı, fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın, Leyla Emektar ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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