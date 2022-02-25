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Körfez Cami'de ilk namaz kılındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Körfez Cami'de ilk namaz kılındı

Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Körfez Cami'de ilk namaz kılındı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Körfez Cami'de ilk namaz kılındı.

Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Fatih Mahallesinde tamamlanan Körfez Cami'de ilk namaz kılındı. İlk sabah namazına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı. Namaz sonrasında cemaatle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Gerçekten güzel bir cami oldu. Hayırseverlerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. belediye olarak ikisi köyümüzde olmak üzere toplam 3 yeni camiyi tamamlayarak ibadete açtık. Körfez Cami'miz içinde çeşitli destekler verdik" dedi.

Başkan Söğüt, çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ

Körfez Cami'de ilk namaz kılındı

Körfez Cami'de ilk namaz kılındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Körfez Belediyesi, Körfez, Namaz, Cami, Yerel, Haberler

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