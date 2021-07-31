Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama
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Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama

Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama
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Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor.

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Körfez ilçesinin yollarını adeta nakış gibi yeniden işliyor. Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra köylerde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Belen ve Kalburcu köyleri arası yolda asfaltlama çalışması yaptı.

BELEN VE KALBURUCU KÖYLERİ ARASI YOLDA ASFALTLAMA

Körfez'e bağlı 16 köyün yolları şehir merkezini aratmayacak asfalt yollarla ulaşım olanağına sahip. Körfez Belen ve Kalburcu arası yolu da iklim koşulları ve ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulma ve aşınmalar yapılan asfaltlama çalışması ile giderildi.

Kaynak: Habermetre

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