Körfez Belediyesinden spor salonlarına hijyen desteği
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Körfez Belediyesinden spor salonlarına hijyen desteği

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz itibari ile faaliyete geçmesi beklenen spor salonlarına, Körfez Belediyesi tarafından hijyen seti dağıtıldı.

Körfez Belediyesinden spor salonlarına hijyen desteği
15.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:35

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz itibari ile faaliyete geçmesi beklenen spor salonlarına, Körfez Belediyesi tarafından hijyen seti dağıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler kapsamında uzun süredir kapalı olan spor salonları, Bakanlıklardan gelen açıklamaya göre tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, spor salonlarına hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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