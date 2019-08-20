Körfez Belediyesi'nden okullara tadilat desteği

20.08.2019 14:01

Körfez Belediyesi tarafından talepte bulunan okullarda boya ve tadilat çalışması yapılıyor.

Körfez Belediyesi, eğitim alanında kaliteyi yükseltebilmek, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda okumalarını sağlamak amacıyla kurumlara verdiği desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi, okul yönetimlerinden gelen talepleri değerlendiriyor ve çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda okumalarını sağlamak amacıyla her türlü boya ve tadilat çalışması için desteğini vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Hereke'de bulunan Nuh Çimento Endüstri Meslek Lisesi'nde boya ve tadilat çalışmasını yürüttü.

Konuyla ilgili inceleme yapan yetkililer, "Bütün okullarımızda yapılan tadilat işleri çerçevesinde boya-badana ve bakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okullardan gelen talepler doğrultusunda Başkanımız Şener Söğüt'ün talimatları ile gerekli eksiklikleri gideriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA