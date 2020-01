Körfez Belediyesi çölyak hastalarını unutmadı

14.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:19

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Belediye Meclis Salonunda çölyak hastaları için Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile bilgilendirme semineri düzenlendi.



Geçtiğimiz günlerde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü makamında ziyaret ederek, çölyak hastaları için Körfez'de glütensiz gıdaların üretilmesi hususunda talepte bulunan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ve yönetiminin isteği yerine getirildi. Bu doğrultuda çalışma yürüten Körfez Belediyesi Halk Ekmek yetkilileri, glütensiz ekmek, düşük proteinli glütensiz ekmek ve glütensiz un satışı gerçekleştirecek. Belediye yetkilileri, Her hafta Salı gününe kadar sipariş ve talepleri alacak, gerekli tedarik sağlanarak Körfez Belediyesi'nin halk ekmek satış noktalarından Perşembe günü ürünleri vatandaşlara ulaştıracak.



Körfez'de ilki gerçekleştirilen seminere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Sağlık Grup Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, Eğitimci Doktor Oğuzhan Hacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Çınar, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar, Kantinciler Dernek Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği yöneticilerinden Vedat Girgin, çölyak hastaları ve yakınları katılım sağladı.



Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen ve ihtiyaç duyulan talepler doğrultusunda kayıtsız kalmadıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çölyak, belki de birçoğumuzun kulak ucuyla duyduğu fakat tanımını tam olarak bilmediğimiz, bilinçli olmadığımız bir hastalık. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda 'çölyak hastalığı bilgilendirme semineri' düzenliyoruz. Şunu vurgulayarak ifade etmek isterim ki; vatandaşlarımızın her zaman, her koşulda yanındayız. İhtiyaç duyulan talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye olarak her isteğe cevap verme gayreti içerisindeyiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün konuşmalarının ardından, eğitimci Doktor Oğuzhan Hacıoğlu salonda bulunanlara çölyak hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Hacıoğlu, "Çölyak, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastaları buğday, çavdar ve arpada bulunan glütenli gıdaları tüketememektedir. Tüketildiği takdirde bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar. Yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Sörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün çölyak hastaları için başlattığı çalışmanın kendilerini memnun ettiğini söyleyen Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Girgin, Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Körfez Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen seminer sonunda, Körfez belediye Başkanı Şener Söğüt çölyak hastalarına ve hasta yakınlarında içerisinde glütensiz yiyecek ve içeceklerin bulunduğu paketleri hediye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA