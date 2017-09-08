Körfez Belediyesi Asansör Denetimlerini Sürdürüyor

Asansörlerin kontrol yönetmeliğini Türkiye'de ilk uygulayan belediyelerden olan Körfez Belediyesi, 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için denetimlerini sürdürüyor.



Denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı (kullanılamaz), sarı (güvensiz), mavi (hafif kusurlu) ya da yeşil (güvenli) etiket yapıştırılarak belirtiliyor. Ekipler Nisan 2017'den itibaren 343 asansörü denetim altına aldı. 8 adet kusurlu asansör mühürlenirken, 169 asansör de güvenli olarak etiketlendi. 84 asansöre kırmızı, 82 asansöre de mavi etiket yapıştırıldı.



Körfez'deki büyük asansörlerin yeşil etiket alacak hale gelmesini sağlamak hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirten ekipler, "Nisan 2017'den bu yana 343 asansörü denetim altına aldık. Kusurlu bulunan asansörlerin çoğu verilen zaman içerisinde düzenlemeye gitti ve kullanıma uygun hale getirdi. Denetimlerle ile birlikte Körfez'deki 'güvenli' asansörlerin oranı yüzde 60'lara kadar yükseldi" dedi. - KOCAELİ