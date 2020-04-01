Körfez Belediyesi artık cepte Körfez Belediyesi, kaliteyi yükseltmek ve vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına cep mobil uygulamasını kullanıma açtı.

Körfez Belediyesi, kaliteyi yükseltmek ve vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına cep mobil uygulamasını kullanıma açtı.

Körfez Belediyesi, gelişen teknolojileri yakından takip ediyor. Çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşların birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Körfez Belediyesi Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtı.

Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar güncel haberlere ulaşabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, etkinlikler, borç sorgulama ve ödeme işlemleri, e-İmar uygulaması ve çek ilet gibi bir çok fazla seçeneğe anında ulaşabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA