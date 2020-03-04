Körfez bayraklarla donatıldı
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Körfez bayraklarla donatıldı

Körfez Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı.

04.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:00
Körfez bayraklarla donatıldı

, 'na destek için kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı.


Körfez Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek ve İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için belediye binasını, belediyeye ait bilboardları ve kentin dört bir noktasını Türk bayraklarıyla donattı. Ana caddelere dev Türk bayrakları asılırken, sıralı bayraklar da kentin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda kullanılarak adeta kent kırmızı beyaz renklere boyandı. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaya vatandaşlar ve esnaf ta ev ve iş yerlerine bayrakları asarak destek verdi.


Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bizlerde belediye binamızı ve billboardlarımızı Şanlı Bayrağımızla süslemek istedik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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