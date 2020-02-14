Koreli turizmciler Bursa'yı mercek altına aldı

14.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:02

Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür Turizm Tanıtma Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü, Güney Kore başta olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkelerindeki Bursa tanıtım atağı meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği tarafından yürütülen çalışmalarla Bursa, Güney Koreli turizmcilerin ilgi odağı haline geldi. Ülkenin en önemli turizm ve seyahat acentelerinin, yeni dönemdeki tur paketlerine Bursa'yı dahil etmeleri, Güney Kore'deki tanıtımın doğru istikamette olduğunun en önemli göstergesi oldu.

En çok ilgi çekenler Osmanlı tarihi, kaplıcalar ve İznik

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık, Güney Kore'deki turizm acenteleriyle bir araya gelerek, turistlerin Bursa ziyaretlerinde öne çıkan ilgi alanları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye'ye gerçekleştirilen seyahatlerde Bursa'nın artık daha çok tercih edilmeye başlandığının altını çizen Güney Kore'nin en büyük seyahat acentelerinden KRT Genel Müdürü Lee Dong Gun, "Turistlerimiz özellikle Bursa'nın Osmanlı tarihindeki yerini oldukça ilgi çekici buluyorlar. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Hristiyan dünyası açısından çok önemli olan İznik de, yine Güney Koreli turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan. Bunlarla birlikte sağlık turizmine çok önem veren turistlerimizin kaplıcalara olan ilgisi dikkat çekici. Yapılan tanıtım çalışmalarıyla Güney Koreliler tarafından daha fazla bilinir hale geldikçe talep artacak ve Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz programlarda Bursa, kendine daha da fazla yer bulacaktır" diye konuştu.

Tatil planlamalarına Bursa dahil etti

Daha şimdiden önümüzdeki tatil sezonu için 6'dan fazla turizm acentesinin Türkiye'deki seyahatlerine Bursa'yı eklediğini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, "Güney Kore ve diğer Uzakdoğu ülkelerindeki tanıtım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bursa olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek için Güney Kore'de turist hedefli tanıtıma odaklandık. Bunun için bölgenin sosyal medya mecralarını, basılı ve görsel medyasını sıklıkla kullanıyoruz. Artık sadece acenteler değil, yerel halk da Bursa hakkında daha çok bilgi edinmeye ve seyahatlerinde Bursa'yı tercih etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Şehir tanıtımının uzun soluklu bir yolculuk olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Güney Kore'deki çalışmaların devam edeceğini, Mart ya da Nisan ayında yapılması planlanan Gastronomi Haftası'na da Bursa olarak katılarak şehrin lezzetlerini Güney Korelilerin damak zevkine sunacaklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin ve Türk Hava Yolları'nın da (THY) Bursa'nın tanıtımındaki bu atılımlara büyük destek verdiğinin altını çizen Yılmaz, yine önümüzdeki aylarda Kore ile birlikte Malezya ve Endonezya'daki turizm acenteleriyle de bir araya gelinerek Bursa'nın, turizm potansiyelinin arttırılmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Güney Koreliler de Bursa'nın adını son zamanlarda çok sık duymaya başladıklarını belirttiler. Türkiye'yi bildiklerini ve sık sık seyahat ettiklerini söyleyen Güney Koreli turistler, Kore'deki tanıtımlarda Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gördüklerini ve daha da meraklandıklarını, sonraki ilk Türkiye seyahatlerinde Bursa'yı da ziyaret edeceklerinin altını çizdiler.

Kaynak: Bültenler