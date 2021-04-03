Koreli stajyerler BUSKİ'de

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde Güney Kore açılımı çalışmaları kapsamında staj yapmak için Bursa'ya gelen dört Güney Koreli genç, BUSKİ Genel Müdürü Gülenç'i ziyaret edip, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde Güney Kore açılımı çalışmaları kapsamında staj yapmak için Bursa'ya gelen dört Güney Koreli genç, BUSKİ Genel Müdürü Gülenç'i ziyaret edip, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği ile Hankuk Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Seul Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Seul Ofisi ve Türk Hava Yolları Seul Ofisi'nin girişimleri ile Güney Koreli öğrenciler, staj yapmak için Bursa'ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi staj programında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile de öğrencilerin farklı alanlarda deneyim kazanması adına işbirliği gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktan gelerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başlayan Soo Yeon Park, Damhee Jo, Joohyung Jung ve Ha Eun Kim, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'i ziyaret etti. Koreli öğrencilere kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Gülenç, "Bursa'mız çok yönlü bir şehir. Osmanlı gibi büyük bir devleti kuran bir şehir. Bir yanımız Uludağ, bir yanımız deniz, bir yanımız tarih, bir yanımız teknoloji, bir yanımız tarım. Tüm değerlerin özellikle yurtdışında tanıtılması için Büyükşehir Belediyemizin önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar kapsamında staj eğitimine gelen Koreli kardeşlerimiz şehrimizin Kore'de tanıtımı için birer turizm elçisi olacaklar. Bu nedenle onların Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde staj yapmasını çok önemsiyorum" dedi.

Bursa'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirten Koreli stajyerler ise, "Türk insanının sıcaklığı ve misafirperverliği bizi çok etkiledi. Okuduğumuz üniversitede Türkoloji bölümü hocalarımız bizlere Türkçe isimler de verdiler. Bu isimleri çok seviyoruz. Geldiğimiz ilk günden beri arkadaşlarımız bize Türk isimlerimizle sesleniyor. Su, Ayla, Fulya ve Esra olan yeni isimlerimizle bütünleştik. Bize bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve bize destek olan tüm görevlilere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, ziyaretin sonunda Güney Koreli misafirlerine Bursa'yı hatırlatacak çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı