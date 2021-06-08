Koreli ressam Buyong Hwang'ın "Diriliş" sergisinin açılışı yapıldı
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Koreli ressam Buyong Hwang'ın "Diriliş" sergisinin açılışı yapıldı

Koreli ressam Buyong Hwang'ın 'Diriliş' sergisinin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Koreli ressam Buyong Hwang'ın yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Diriliş" sergisi başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Koreli ressam Buyong Hwang'ın yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Diriliş" sergisi başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Kore Kültür Merkezinin (KKM) Ankara'daki merkezinde açılışı yapılan sergiye, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, KKM Müdürü Park Kee-houng, AB Gallery Korea Müdürü Sung Suk-nam ve sanatseverler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Lee, KKM'nin bu yıl ilk defa yüz yüze gerçekleştirilen serginin açılışına davet edildiği için teşekkür etti.

Sergilenen eserlerin insanın kendi hayat yolculuğuna yönelik bir hatırlatma olduğunu kaydeden Lee, "Ben de bu sergi vesilesiyle içinden geçtiğimiz korona salgınında eserlerdeki çınar yaprağı gibi 'güçlü ve cesur bir şekilde yaşamalıyım' diye düşündüm." dedi.

Lee, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulmasını, daha çok Koreli sanatçının Türkiye'ye gelmesini ve iki ülke arasındaki kültür-sanat anlayışının derinleşmesini umduğunu söyledi.

KKM Müdürü Park da Buyong Hwang'ın sağlık problemlerinden dolayı açılışa katılamadığını dile getirdi.

Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak, "www.kkmsergi.com" üzerinden çevrim içi olarak da görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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