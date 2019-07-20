Koreli müzik grubu Wihi, Ankara'da hayranlarıyla buluştu

Üniversite öğrencisi İrem Toprak'ın sosyal medyadan ulaşarak Türkiye'ye davet ettiği Güney Koreli müzik grubu Wihi üyeleri, Ankaralı hayranlarıyla buluştu.

Nisanda İstanbul'a gelerek şarkıcı Edis'le sahne alan k-pop grubu, Türkiye'deki ikinci konserini vermek için Ankara'ya geldi.

Grubun solisti The Paradice takma isimli Song Min Uk, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, albüm yaptıktan sonra ilk geldikleri ülkenin Türkiye olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

Genç hayranlarına mesaj veren Song, "Biz, fanlarımızı gördüğümüzde her zaman umutlu olmayı öğrendik ve o umut sayesinde asla vazgeçmedik, vazgeçemeyeceğiz. Fanlarımız da aynı şekilde umutlu olsun ve hiçbir şeyden vazgeçmeden istedikleri yolda gitsinler." dedi.

Grubun bir diğer üyesi March takma isimli Choi Dong Ho ise Türk insanını çok sıcakkanlı bulduklarını belirtti. Choi, Türkiye'deki tüm şehirlerin ve Türk yemeklerinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Rock takma isimli Son Myoung Won, hayranlarının onları anneleri gibi koşulsuz severek destek verdiklerini belirtirken Popsick lakaplı Kwon Min Hyeok da nisan ayında Edis'le şarkı söylediklerini anımsatarak, "Bu, bizim için Türkiye'deki en unutulmaz anlardan biriydi." dedi.

"Hayranlarına verdiği mesajlar çok anlamlı"

Üniversite öğrencisi İrem Toprak ise uzun yıllardır Asya ve Kore kültürüyle ilgilendiğini söyledi.

Toprak, Wihi grubunun çok güzel bir geçmişi olduğunu belirterek, "Bugüne gelene kadar çok büyük mücadeleler vermişler. Fanlarını çok seviyorlar, Türklere çok fazla değer vermişler çünkü Türkler onların yanında çok fazla durdu. İki taraf da birbirini sevdiği için aramızda bir bağ oldu." diye konuştu.

Grubun hayranı 13 yaşındaki Yaren Aslı Ulutaş da grubun yaptığı müziğin çok güzel, hayranlarına verdiği mesajların ise çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Bu grubu yaklaşık bir yıldır takip ettiğini belirten Ulutaş, grup üyeleriyle bir arada olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA