Koreli fenomenler Bursa'yı tanıtıyor

29 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİKoreli fenomenler Bursa'yı tanıtıyorBURSA - Türk Hava Yolları, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Bursa'ya gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri Sinae Chun ve Seungho Yoon (Couple_Travel_World)...

29 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Koreli fenomenler Bursa'yı tanıtıyor

BURSA - Türk Hava Yolları, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Bursa'ya gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri Sinae Chun ve Seungho Yoon (Couple_Travel_World) takipçilerine Bursa'yı tanıttı.

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle Güney Kore'ye yönelik başlatılan ve pandemi nedeniyle durağan bir hal alan turizm açılımı yeniden hız kazandı. Daha önce Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve önemli seyahat acentelerinin yetkililerini Bursa'da ağırlayan ve Bursa'nın tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği ile Hankuk Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Seul Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Seul Ofisi ve Türk Hava Yolları Seul Ofisi'nin girişimleri ile Güney Koreli öğrencilere Bursa'da staj imkanı sağlamıştı.

Koreli fenomenler tanıtıyor

Güney Kore'de Bursa'nın tanıtımı amacıyla çalışmalar kapsamında bu kez Türk Hava Yolları, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Güney Koreli sosyal medya fenomenleri Sinae Chun ve Seungho Yoon (Couple_Travel_World) Bursa'ya geldi. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Naver Blog başta olmak üzere YouTube ve benzeri platformlarda yapılacak olan tanıtım çalışması sayesinde Bursa'nın Güney Kore'de tanıtımının yapılması sağlanacak. Güney Koreli fenomenler, Bursa'nın tarihi ve turist mekanlarından paylaşımlar yapıp, takipçilerine Bursa'nın güzelliklerini anlattı. Naver Blog sisteminde 23. 000 takipçisi olan sosyal medya fenomenlerinin yazdığı tanıtım yazılarının toplam erişim sayısının 16 milyonun üzerinde olması nedeniyle Bursa'nın Koreli turistler için etkili bir destinasyon olduğu belirtilmiş olacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre