Kore Yarımadası üzerinde ABD istihbarat uçağı tespit edildi ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", "Boeing RC-135W Rivet Joint" model elektronik istihbarat uçağının, başkent Seul üzerinde uçtuğunun belirlendiğini aktardı.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin, Kuzey Kore'nin Güney Koreli aktivistlerin sınırda balonla broşür dağıtma girişimini gerekçe göstererek iki ülke arasındaki yumuşama ve diyaloğun sembolü olarak görülen sınırdaki irtibat ofisini havaya uçurması ve sınıra asker gönderme tehdidiyle başlayan gerilimin ardından bölgedeki istihbarat uçuşlarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Aircraft Spots daha önce de ABD Donamasına ait Lockheed EP-3 ve ABD Kore Kuvvetlerine ait Beechcraft RC-12 Guardrail elektronik istihbarat uçaklarının Kore Yarımadası üzerinde görüldüğünü bildirmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, Şubat 2019'dan bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA