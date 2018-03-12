Kore Yarımadası'nın Birleşmesi İki Halkın Elinde"

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin yeniden birleşmesinin iki halkın elinde olduğunu belirterek, "BM'nin en büyük zorluk ve endişesi Kuzey Kore'de karşılaştığı insan hakları durumu ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasıdır." dedi.

Özel Raportör Quintana, Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin, gelecek ay sonunda liderler zirvesi yapma konusunda mutabakata varmasından ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacağı açıklanan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki zirvede siyasi konuların yanı sıra yarımadadaki insan hakları ihlallerinin de ele alınması çağrısında bulunan Quintana, bölgedeki güvenlik ve siyasi sorunların çözümüne ilişkin hızlı gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi.

"Birleşme halkın elinde"

Quintana, iki ülkenin birleşmesine de değinerek şöyle konuştu:

"Birleşme her iki ülke için de önemli bir özlem. Ülke anayasaları da Kore Yarımadası'nın birleşmesini istiyor. Elbette Kore Yarımadası'nın birleşmesi iki halkın elinde. Bu (birleşme) benim de düşüncem. Ama benim için daha önemli olan insan hakları durumlarını takip etmek. Eğer Kuzey Kore'de insan hakları konusunda iyileşme olursa bu, birleşme süreci için daha geniş bir alan oluşturacak. Bu gerçekleşirse ben şahsen çok mutlu olacağım. Ama BM'nin Kuzey Kore'de karşılaştığı en büyük zorluk ve endişesi insan hakları durumu ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasıdır."

Quintana, iki ülkenin birleşmesi kadar ailelerin de birleşmesinin öncelikleri arasında olduğunu, bunun gerçekleşmesi durumunda bizzat kendisinin de sürece katılmak istediğini belirtti.

İnsan Hakları Konseyi 37. Oturumu'na Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı ikinci raporu sunduğunu anlatan Quintana, BM olarak Kuzey Kore'de karşılaştıkları en büyük sorunun erişim izni olduğunu kaydetti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiğini ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.