Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Koreli yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Önümüzdeki pakette, belki yaklaşık 2-3 ay sonra, ikinci turda mutlaka Koreli yatırımcıları da burada görmek istiyoruz." dedi.

Kore-Türkiye İş Forumu, Bakan Zeybekci ile Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Paik Un-Gyu ve iş insanlarının katılımıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapıldı.

Toplantıda konuşan Zeybekci, Kore ve Türkiye'nin Asya'nın doğusu ve batısında, çok önemli merkezlerde yer alan iki ülke olduğunu söyledi.

Kore'nin dünyadaki teknolojik dönüşümlerin önemli bir aktörü haline geldiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin ise Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi ve bölgenin en çok fırsatı barındıran ülkesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da kültürlerin, fırsatların ve ticaret yollarının buluştuğu bir coğrafyada yer aldığını, geçen yıl G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümesiyle lider konumda olduğunu hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Kore firmalarının önümüzdeki yıllarda iş birliği yapması halinde bu büyümenin çok daha artarak devam edeceğine inanıyoruz. İş birliğinin meyvelerini söz konusu pazarlarda birlikte yiyeceğimize ve bunları birlikte kazanacağımıza, karşılıklı kazan kazan ilkesiyle çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye ile Kore rakip iki ülke değildir, rakip olması kesinlikle mümkün de değildir. Türkiye ve Kore belki de dünyada birbirini tamamlayıcı en nadir ülkelerden ikisidir. Bizim için çok büyük fırsatların Türkiye ile Kore arasında bulunduğunu görüyoruz. 21. yüzyılda dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olacak potansiyele sahip iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye mutlaka dünyada ilk 10 ekonomik, Avrupa'daki ilk 3 ülkeden biri olacaktır."

Üçüncü ülkelerde iş birliği vurgusu

Dünyada geçen yıl itibarıyla 10 mega projenin 5'inin Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Zeybekci, ülkenin projeler konusunda lider olmaya devam edeceğini anlattı.

Zeybekci, iki ülkenin karşılıklı menfaatlerinin en üst seviyede buluşacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye ile Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Kore için çok üst düzeyde bir ticaret fazlası vermektedir. Biz 1 satarken Kore'den 12 alıyoruz. Bunun içinde Türkiye'deki Kore yatırımlarının da payı vardır. Kore yatırımları için bizim ülkeden ithal ettiğimiz ara malı, ham madde ya da diğer teknoloji transferleri de vardır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin avantajlı üstünlüğünün olduğu ürün alanlarında da Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

İlerleyen yıllarda Afrika ve Ortadoğu'nun yeniden inşa edileceğine değinen Zeybekci, bu bölgelerde fırsatların olduğunu, Türk ve Kore müteahhitlik sektörlerinin ortak finansman ve Kore teknolojisi imkanlarıyla bu bölgelerde kolaylıkla lider olabileceğini kaydetti.

Bakan Zeybekci, "Özel sektörümüz üçüncü ülkelerde iş birliği konusunda bir mekanizma kursun, biz de bunu destekleyelim. Türk ve Kore eximbankları bir araya gelsin, ortak bir form oluştursun, iki ülkenin şirketlerinin birlikte yapacakları projelere finansman, faiz, kredi desteği sağlasın." ifadelerini kullandı.

21. yüzyılda sağlık sektörünün en fazla öne çıkacak sektör olduğunu vurgulayan Zeybekci, bu sektörün de iki ülke için önemli bir iş birliği alanı olduğunu, Türkiye ve Kore'nin sağlık teknolojilerinde de önemli iş birlikleri yapabileceğini dile getirdi.

"STA'nın kapsamı değiştirilmeli"

Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en iddialı teşvik sistemini hayata geçirdik. Bu Koreli yatırımcılar için çok önemli bir fırsattır. Her yatırım, her yatırımcı için bunu birlikte tasarlıyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla bir kanun gibi her yatırım için özel bir belge düzenliyoruz. Bundan yararlananlar var. Fransız, Alman firmaları da bunların içindeydi ama Koreli firma yoktu. Önümüzdeki pakette, belki yaklaşık 2-3 ay sonra, ikinci turda mutlaka Koreli yatırımcıları da burada görmek istiyoruz."

Dünyada ticaretin kurallarının değiştiğine de dikkati çeken Zeybekci, bundan sonraki 5 yılda dünyadaki ticaretin yüzde 40'ının e-ihracat ile gerçekleşeceğini, dünyanın birçok yerinde ürünlerin tüketiciye 24 saatte teslim etme garantisi olacağını, lojistik, bankacılık ve ödeme kurallarının da değişeceğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin merkezi konumunun Koreli firmalar için çok büyük bir fırsat olacağını kaydederek, "Kore, ekonomik anlamda stratejik ortağımızdır. Kore, ekonomik anlamda da kan kardeşimizdir. Bu birlikteliği ve kardeşliğimizi, gelecek nesillere de taşımak için de tam zamanı." yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına hizmet ticareti ve yatırımların da ilave edildiğini anlatan Zeybekci, bunun en kısa sürede hayata geçeceğini bildirdi. Zeybekci, "En kısa zamanda da Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını değiştirerek, anlaşmada Türkiye'nin istediklerinin olmadığı o alanlara, özellikle avantajlı iş birliklerinin olduğu ürün alanlarına doğru da güçlü bir şekilde gitmemiz lazım." dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü ve Konya Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'ndaki Türk ve Kore firmalarının iş birliklerini hatırlatan Zeybekci, sağlık, savunma, haberleşme, ilaç, ulaştırma ve pek çok yüksek teknoloji alanında iş birliğinin geliştirilebileceğini aktardı. Zeybekci, "Türkiye'de ortak üretip Avrupa'da beraber lider olma stratejisiyle hareket etmeye davet ediyorum. Türkiye fırsatlar ülkesidir." diye konuştu.