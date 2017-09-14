Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60. Yılı

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofis Şube Müdürü Jae Sang Lee, "Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaşanan terör olaylarından dolayı Kore'den Türkiye'ye gelen Koreli turist sayısında yaklaşık yüzde 50 gibi bir düşüş görüldü. Ancak 2017'nin başlarından itibaren Koreliler artık bu tür durumlara aldırış etmeden Türkiye'ye tekrar gelmeye başladılar. Şu anda, 2017'nin ilk 7 ayında 67 bin küsur Koreli turist Türkiye'ye geldi ve Ekim ayına kadar da 130 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 60. yılı kapsamında düzenlenen, "Teşvikli Kore Turları Tanıtımı" toplantısı, Beşiktaş'daki Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleşti.



Toplantıda konuşan Jae Sang Lee, Türkiye'deki OHAL'in ve Kuzey Kore'de yaşananların iki ülke arasındaki turizmi nasıl etkilediği sorusuna şöyle cevap verdi:



"Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaşanan terör olaylarından dolayı Kore'den Türkiye'ye gelen Koreli turist sayısında yaklaşık yüzde 50 gibi bir düşüş görüldü. Ancak 2017'nin başlarından itibaren Koreliler artık bu tür durumlara aldırış etmeden Türkiye'ye tekrar gelmeye başladılar. Şu anda, 2017'nin ilk 7 ayında 67 bin küsür Koreli turist Türkiye'ye geldi ve Ekim ayına kadar da 130 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. Tam tersi olarak da Kuzey Kore'de yaşananlar olaylar hiçbir şekilde Kore'ye gelen turistleri etki altına almamaktadır. Bu tür tehditlerden Kore hiçbir şekilde etkilenmemektedir. O yüzden Kore'ye gidecek olursanız içiniz rahat bir şekilde gidebilirsiniz. "



Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo da açılışta yaptığı konuşmada, "Bu yıl bildiğiniz gibi Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü. Bu nedenle iki ülke arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Böylelikle iki ülke arasında turizm ilişkilerinin daha da gelişeceğini umuyorum. Kore'de Türkiye turizm pazarı epeyce bilindik durumdadır. Bundan dolayı Kore'den Türkiye'ye gelen Koreli turist sayısı 200 bini aşmaktadır. 2011 yılında Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi açılmıştır. Açıldıktan sonra da Kore'ye tur düzenleyen acentelerin sayısı 10'a yükselmiştir." dedi.



Kim Kap Soo Kuzey Kore'nin ABD ile yaşadığı diplomatik krize ilişkin, "Kuzey Kore'nin tehditler yağdırdığı ülke Güney Kore değil, Amerika'dır. Amerika, Güney Kore'ye gitmeyin gibi bir uyarıda bulunmamıştır, çünkü böyle bir tehlike söz konusu değildir."ifadelerini kullandı.



-Türkiye-Kore İlişkileri



AA muhabirine açıklamada bulunan Kore Turizm Organizasyonu Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, iki ülke arasındaki tarihi dostluğu vurgulayarak, Kore'den Türkiye'ye gelecekte yapılabilecek yatırımlar hakkında şunları söyledi:



"Her yıl Kore'den Türkiye'ye 200 bin turist gelmekte, aynı zamanda Türkiye'den Kore'ye de 30 bin civarında Türk turist gitmekte. Bu tür etkileşimler olduğu sürece iki ülke arasında yatırımların da artacağını, gerekli ilişkilerin daha da artacağını düşünüyoruz."



ABD'de gelecek yıl yapılacak 90. Akademi Ödülleri için Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Ayla" filminin, iki ülke arasında dostluğun pekişmesine yardımcı olacağını dile getiren Soo, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda dünyaca K-Pop, K-Drama gibi Kore Filmleri, Kore Müzikleri çok fazla biliniyor. Türkiye'de de çok fazla bulunmaktadır ve iki ülke arasında bir bağ olduğu için, bu bağ ileri zamanlarda geliştiği sürece bu tür yatırımlar, bu tür filmlerinde daha da artacağını düşünüyoruz."