Kore-Türkiye Diplomatik İlişkileri 60'ıncı Yılı Kutlama Etkinliği Düzenlenecek

Kore-Türkiye diplomatik ilişkileri 60'ıncı yılı kutlama etkinliği düzenlenecek



İSTANBUL - Güney Kore ve Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 60'ncı yıldönümü dolayısıyla 'Karşılıklı Kültür Yılı' ilan ederek iki ülke de çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Güney Kore ve Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 60'ncı yıldönümü dolayısıyla 'Karşılıklı Kültür Yılı' ilan ederek iki ülke de çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği düzenlenen toplantıyla açıklandı. Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılının Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60'ncı yıl dönümü olduğunu belirterek, "İnsanlar dışarıdan Türkiye'yi tehlikeli ülke olarak görüyorlar ancak ben öyle düşünmüyorum. Hatay, Van, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirler ziyaret etme fırsatım oldu. O bölgelerin kültürü tarihi açısından çok zengin yerlerdir. Büyükelçilik olarak Türk-Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ncı yılı için hem de milli günümüzü kutlamak için Kore'den 102 kişilik bir heyet getirdik.

Bu seneki etkinliğimiz olağanüstü bir etkinlik olacak diğer ülkelerin milli gün etkinlikleri küçük bir resepsiyon ve tören olur. Ankara'da 3 bin kişilik bir gösteri olacaktır. Türkiye'nin geleceği olan yeni nesil gençleri daha çok davet etmeye çalıştık. Amacımız, Türk gençliğini sadece Türkiye içerisinde değil; Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerin kültürleri de görsün ve dünya çapında bir liderleri olsun istedik" dedi.

Cho, etkinlik kapsamında Kore geleneksel müziği, Kore geleneksel kıyafetlerinin yer aldığı Hanbok defilesi ve Taekwondo gösterileri, ayrıca K-pop idol grubu MFECT'in gösterisi olmak üzere çeşitli sahneler gerçekleştirileceğini belirtti. Aynı gün Congresium fuaye alanında tarihten günümüze kadar gelmiş olan Kore kadınlarının geleneksel el sanatları çalışmaları, geleneksel çay ve tatlı kültürü ve ayrıca Kore Savaşı ile kaligrafi sergileri yapılacağını belirten Cho, "Katılımcılar bu sayede geleneksel Kore kültürünü deneyimlerken, Kore'nin dünyaca ünlü firmalarının kuracakları Kore ürünleri tanıtım ve deneyim stantlarında ise Kore'nin teknoloji kültürünü bizzat deneyimleme şansına erişeceklerdir" diye konuştu.