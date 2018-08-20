- Kore Savaşının ayırdığı aileler 65 yıl sonra bir araya geliyor

PYONGYANG - Kore Savaşı'nda sınırın iki tarafında kalan aileler 65 yıl sonra ilk kez bir araya geliyor.

1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı, sınırı ikiye bölerken milyonlarca aileyi de parçalamıştı. Sınırın iki tarafında kalan ailelerden bazıları 65 yıl sonra ilk kez bir araya geliyor. Çoğu 70 yaşının üzerinde olan 89 Güney Koreli, aileleri ile görüşmek üzere otobüslerle Kuzey Kore'ye geçti. Görüşme için Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, Çarşamba gününe kadar Kuzey Kore'de kalacak ve toplamda 11 aileleriyle vakit geçirecek.

Ailelerin bir araya gelmeleri kararı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayında gerçekleştirdikleri ilk görüşmede alınmıştı. Temmuz ayı sonu itibariyle 132 bin 600 kişi, ayrılmış aile bireyleri olarak listelendi. Hükümet kaynakları, savaşta hayatta kalan 57 bin kişinin yüzde 41,2'si 80, 21,4'ü ile 90 yaşlarında olduğunu ortaya koydu.