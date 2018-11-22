Lüleburgaz Belediyesince "Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi" mimari proje yarışmasıyla yapılacak.

Yarışmaya katılmayı planlayan firma temsilcileri, merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacak firmaların Hamitabat mevkisinde kurulacak merkezin alanını gezdiğini söyledi.

Projelerin 26 Ocak 2019 tarihine kadar belediyeye teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Gerenli, 4 Şubat 2019 tarihinde ilan edilip sergi başlangıcı gerçekleştireceğini belirtti.

Yarışmanın kolokyum tarihinin daha sonra açıklanacağını aktaran Gerenli, yarışmada birinci olan projeye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira ödül verileceğini kaydetti.

Gerenli, ayrıca seçilecek 5 projeye de 15'şer bin lira mansiyon ödülü verileceğini bildirdi.