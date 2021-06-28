Kore, pandemi sonrası Türk seyahat severleri ağırlamayı bekliyor

COVID-19 salgınını 20 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına almayı başaran Kore, pandemi sonrası için ülke turizmine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kore, salgın sonrası seyahatlerin de normale dönmesiyle beraber Türkiye'den 60 bin turisti Kore'de ağırlamayı bekliyor.

27 Haziran 2021, İstanbul- Kore Cumhuriyeti tarafından turizmi teşvik etmek amacıyla 1962 yılında faaliyete geçirilen Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu'nun en önemli ülkelerinden olan Kore'nin tanıtımına yönelik çalışmalarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde 2012'den beri faaliyetlerini sürdüren İstanbul Ofisi de aynı çerçevede Kore ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini de güçlendirebilmek amacıyla çalışıyor. Türkiye ve Kore arasındaki köklü diplomatik ve kültürel bağın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park; "KTO İstanbul Ofisi olarak Türkiye ve Kore arasında turizm alanındaki ilişkileri artırmak için aralıksız şekilde çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede Türkiye ile aralarında İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de yer aldığı toplam 20 ülkenin idari merkezi konumunda."

Kore ve Türkiye arasındaki bağlar önemli

Bölgenin merkez ofisinin İstanbul'da yer almasının aslında iki ülkenin arasındaki özel bağın bir işareti olduğunu da vurgulayan Park, "Çünkü Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin bizlere sağladığı destek; Koreliler için Türkiye'ye karşı farklı bir duygusal bağ oluşturdu ve bu bağ, bizler için çok önemli. İnsanlara en güzel deneyimleri yaşama imkanı sunan turizm aracılıyla ise bu tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." diye açıkladı.

Kore'den Türkiye'ye her yıl ortalama 250 bin ziyaretçinin geldiğini sözlerine ekleyen Park,"Kore'de ise yıldayaklaşık 30 bine yakın Türkiyeli turisti ağırlıyoruz. Kore kültürünü Türkiye'ye daha fazla tanıtarak Türkiye'den çok daha fazla sayıda konuğu ülkemizde ağırlamayı istiyoruz. Pandemi sonrasında bu kapsamda Türkiye'den ilk etapta 60 bin turisti Kore'ye çekebilmeyi hedefliyoruz." diye açıkladı.

Sadece 'tatil rotası' olarak değil, bir 'Kongre, Toplantı ve Etkinlik Rotası' olarak da dünyada ilgi çekiyor

Kore'nin tüm dünyada uluslararası konferanslara ev sahipliğinde dünyanın en önde gelen 2. ülkesi olduğunu da belirten Soyoung Park bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: "Bilinen bir kongre, toplantı ve etkinlik turizmi destinasyonu olmamızda sağladığımız birçok teşvik programının ve özel gruplar için özel destek planlarımızın da önemli bir rolü var. İş odaklı bu tip gezilerinde katılımcıları, keyif alabilecekleri çok sayıda benzersiz mekân ve ilginç aktivitelerle ağırlayabiliyoruz. Türkiye'de bu anlamda da bilinirliğimizi artırmak üzere çalışıyoruz."

Kore: Türk turistler için vizesiz gidilebilecek 'en güvenli ülkelerden'

Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasındaki "Vize Muafiyeti Anlaşması" çerçevesinde, iki ülke vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 3 aya kadar vizeden muaf şekilde seyahat edebiliyor.

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park açıklamalarının sonunda Kore'nin pandemiyle mücadelede gösterdiği başarısına da değinerek, "COVID-19 salgınıyla mücadele stratejisini 'hızlı ve ücretsiz test, kapsamlı izleme teknolojisi ve ciddi vakaların zorunlu izolasyonu' temellerine oturtan Güney Kore, salgını 20 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına almayı başardı. Bu başarısını da sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde vize muafiyeti 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçici bir süreliğine askıya alındı. Ancak şunu önemle ifade etmek isteriz ki bu, pandemiyle mücadele kapsamında alınmış geçici bir uygulamadır ve salgının dünyada da hızını kaybetmesiyle birlikte normale dönecektir. Biz de KTO İstanbul Ofisi olarak, seyahat etmeyi özleyen ve bekleyen herkesi Kore'de ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Daha önce de olduğu gibi, pandemi sonrası için de Kore'nin tanıtımına yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye'den de tüm seyahat severleri tarih, doğa, kültür-sanat ve modern hayatın yeniliklerini bir arada sunan Kore'ye bekliyoruz." dedi.

Doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve modern hayatın iç içe geçtiği bir destinasyon

Uzak Doğu'nun en sıra dışı ve keyifli ülkelerden biri olan Kore, seyahat severler için hem doğal güzelliği ve tarihi zenginliği bir arada sunan hem de modern yapısıyla dikkat çeken 'bir zıtlıklar ülkesi'. Ziyaretçiler bir yandan Bulguksa gibi antik dağ zirvesi Budist tapınaklarda ruhani bir deneyim yaşarken; diğer yandan ise Lotte World Tower gibi Seul'un ultra-modern gökdelenlerinde 24 saat alışveriş keyfine varabiliyorlar.

Kore'de 21.yy'ın başlarında yükselen TV dizisi, film ve müziği kapsayan Kore Dalgası (Hallyu), aynı zamanda turistler için eğlence dolu farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan Kore, damak tadına önem veren seyahat severler için de tahıllardan sebzelere, bakliyattan deniz ürünlerine kadar çok geniş yelpazede zengin menüler sunan mutfağıyla lezzet dolu bir tatil imkanı da sunuyor.

Kore Turizm Organizasyonu: İki ülke arasında bir köprü

İstanbul Ofisi olarak kurulduğundan bu yana, iki ülke arasındaki var olan bağları kuvvetlendirmek üzere çalışan Kore Turizm Organizasyonu pandemi döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kurum, Kore ve Türkiye arasında bir köprü görevi görerek pandemi sonrasında Kore'de daha fazla Türkiyeli turisti ağırlama amacıyla çalışıyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Hakkında

1962 yılında, Kore Cumhuriyeti'nin turizmi teşvik yasasını çıkarmasından bir yıl sonra kurulan Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu'nun en önemli ülkelerinden Kore'nin dünyada tanıtımına yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor. Kore içinde yaptığı yatırımlara dünya çapında tanıtım ofislerinin açılmasını da ekleyen kurum, Kore'nin köklü diplomatik ve kültürel bağlara sahip olduğu Türkiye'deki faaliyetlerine 2012'de başladı. Kore Turizm Organizasyonu, Türkiye ile birlikte aralarında İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de yer aldığı 20 ülkenin faaliyetlerini KTO İstanbul Ofisi ile yürütüyor. Dünyanın her noktasındaki insanların Kore'ye seyahatleri ve konaklamaları için kolay, ekonomik ve güvenli stratejiler geliştiren KTO, elli yılı aşan deneyimiyle yaratıcı ve sürdürülebilir bir turizm sektörünün oluşturulmasına katkı sağlıyor. Daha fazla bilgi için www.ktoturkey.com adresi ziyaret edilebilir.

@kto_istanbul@ktoistanbulofisiKore Turizm Organizasyonu