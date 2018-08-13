Kore'nin İki Lideri Eylül'de Tekrar Görüşecek

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri Eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da görüşecek.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giderek Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Eylül ayında 3'üncü defa buluşacak iki lider Kuzey Kore'de de 2'nci defa bir araya gelmiş olacak. Nisan ayındaki buluşmalarında iki lider Panmunjom Beyannamesini imzalayarak Kore Savaşı'nı resmen bitirmiş, iki ulusun yakınlaşması ve birlikte çalışması konusunda mutabakata varmıştı. - SEUL