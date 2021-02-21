Kore mutfağının vazgeçilmezi "Kimchi"
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Kore mutfağının vazgeçilmezi "Kimchi"

21.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:20

Güney Kore'ye özgü fermente bir gıda ve 1000 yılı aşkın geçmişe sahip olan "Kimchi", bugün de ülke mutfağının zirvesindeki yerini koruyor.

Güney Kore'ye özgü fermente bir gıda ve 1000 yılı aşkın geçmişe sahip olan "Kimchi", bugün de ülke mutfağının zirvesindeki yerini koruyor.

Fermente edilmiş kırmızı biber ve sebzelerden, özellikle lahanadan yapılan geleneksel bir Kore yemeği olan Kimchi'nin Güney Kore'de sağlığa iyi geldiği düşünülüyor.

Ülkede yapılan kazılar sonucunda elde edilen bulgular, Kimchi'nin ilk formunun ülke tarihindeki 3 Krallık döneminden itibaren yenildiğini ortaya koydu.

Kore tarihinde 1000 yılı aşan geçmişe sahip olan Kimchi'nin ilk formu, turşuya daha yakın bir yiyecekti. Kimchi, Goryeo Hanedanlığı boyunca da çeşitli çeşnilerle Kore'nin fermente yemeğine dönüştü.

Goryeo Hanedanlığı'nda, saklama süresini artırmak için tuzda salamura edilmiş taze sebzelerin baharatlarla zenginleştirilerek fermantasyon için bir kez daha dinlendirildiği yöntem geliştirildi. Bu süreçte, baharatlar salamura sebzelere nüfuz ederek fermente oldu, laktik asit bakterileri arttı ve işlevsel maddeler ortaya çıktı.

Joseon Hanedanlığı döneminde de çeşitli dinlendirme yöntemleri geliştirildi ve Kimchi türleri çoğalarak gelişmeye başladı.

Kore'nin Kimchi ihracatı rekor seviyeye ulaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2-7 Aralık 2013'te gerçekleşen UNESCO Hükümetler Arası Komite 8. Olağan Toplantısı'nda "Kimjang" olarak adlandırılan Kimchi'yi yapma ve paylaşma kültürü, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

Öte yandan Kore Uluslararası Ticaret Birliği raporuna göre, Kore'nin Ocak-Ekim 2020'de Kimchi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artışla 111,9 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Kansere, yaşlanmaya ve obeziteye karşı etkisiyle anılmaya başlandı

Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee-houng, AA muhabirine, Korelilerin vazgeçilmezi Kimchi'yi anlattı.

Park, Kimchi'nin besleyici özelliğinin yanı sıra kansere, yaşlanmaya ve obeziteye karşı etkisi olan "süper fermente gıda" olarak anılmaya başlandığını söyledi.

"Kimchi, Kore'yi temsi eden yiyeceklerden biridir" diyen Park, bu gıdanın Kore kültüründeki önemine işaret ederek insanların büyük miktarlarda Kimchi yapmak için bir araya geldiğini, bunun toplumda dayanışma duygusunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Park, "Kimchi kültürünün dünyanın her yerinden insanlarca korunan ve aktarılan bir kültürel miras haline geldiği söylenebilir." diye konuştu.

Kimchi'nin bekledikçe daha lezzetli hale geldiğini anlatan Park, "Kışın saklanan bir yiyecek olan Kimchi, bahardan sonra çok yumuşak hale gelir ve ekşi tadıyla yenmesi zorlaşır. O zaman da Kimchi ile yapılabilecek en iyi yemek, Kimchi yahnisidir." ifadesini kullandı.

"İnsanları virüslerden koruyan gıdalardan biri haline gelebilir"

Park, Kimchi ile turşunun tatlarının birbirine benzediğini ifade ederek "Turşuya Türk Kimchisi diyebiliriz. Özellikle lahana turşusu, Kore'nin beyaz Kimchisi ile çok benzer." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Kimchi üzerine yapılan araştırmaların daha da hızlandığını anlatan Park, "Kovid-19'un değiştirdiği dünyada, insanları virüslerden koruyan gıdalardan biri haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kore mutfağının vazgeçilmezi 'Kimchi'
Kore mutfağının vazgeçilmezi 'Kimchi'
Kore mutfağının vazgeçilmezi 'Kimchi'
Kore mutfağının vazgeçilmezi 'Kimchi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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