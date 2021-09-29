Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılı kapsamında özel etkinlikler düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılı kapsamında özel etkinlikler düzenlenecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılı kapsamında özel etkinlikler düzenlenecek

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılını kutlamak ve Türkiye-Kore kardeşliğini perçinlemek için Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca üç farklı şehirde etkinlikler düzenlenecek.

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılını kutlamak ve Türkiye-Kore kardeşliğini perçinlemek için Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca üç farklı şehirde etkinlikler düzenlenecek.

Üç ay boyunca sürecek kutlamalar kapsamında video mapping gösterileri, Korece güzel konuşma ve güzel yazı yazma yarışmaları, ünlü Koreli sanatçıların konserleri, Koreli yazarlarla söyleşiler gibi birbirinden renkli etkinliklere imza atılacak.

Geçmişten bugüne uzanan bir yol arkadaşlığı hikayesinin anlatılacağı video mapping gösterileri, 9-23 Ekim Ankara Ankamall AVM, 15-22 Kasım İstanbul Galata Kulesi ve 6-17 Aralık İzmir Saat Kulesi'nde gerçekleşecek.

Hazırlanan videoda, iki kardeş ülkenin 6. yüzyılda Göktürkler ile efsanevi Kore Krallığı Goguryeo'nın arasındaki temas ile başlayan dostluk hikayesinin günümüze kadar nasıl geldiğinin yanı sıra paylaştığı sosyal ve kültürel değerler de gözler önüne serilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

 Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Mehmet Topal Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılı kapsamında özel etkinlikler düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:23:40. #1.17#