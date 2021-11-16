Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi - Haberler
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Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

KORE Kültür Merkezi'nin açılışının 10.yılı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - KORE Kültür Merkezi'nin açılışının 10.yılı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Etkinliğe Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Kee Houng Park ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Emel Kamar katıldı. Video Mapping gösterisini vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi. İzleyenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

Kore Kültür Merkezi'nin 10.yılı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi

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