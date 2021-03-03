Kore "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot'" karma sergisinin açılışı yapıldı
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Kore "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot'" karma sergisinin açılışı yapıldı

03.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:47
Kore

Kore Kültür Merkezi (KKM) bünyesinde çalışmalar yürüten kaligrafi grubu, "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot' (Yazı Çiçekleri)" karma sergisini başkentte sevenleriyle buluşturdu.

Kore Kültür Merkezi (KKM) bünyesinde çalışmalar yürüten kaligrafi grubu, "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot' (Yazı Çiçekleri)" karma sergisini başkentte sevenleriyle buluşturdu.

KKM'nin Ankara'da bulunan merkezindeki sergi salonunda açılışı yapılan sergiye, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Karma sergide 20 parşömen, 25 yelpaze, 1 yuvarlak kanvas ve 2 oyma olmak üzere toplam 48 eser sergileniyor.

Parşömen işler arasında mevsimlere göre farklı renkler ve duyguları ifade eden kiraz çiçekleri, kasımpatılar ve geleneksel Kore boyama yöntemiyle renklendirilmiş bambular bulunurken, Seogak olarak adlandırılan Kore alfabesi Hangeul ile yazılmış şiirlerin ve geleneksel resimlerin ahşap bir tahtaya kazındığı çalışmalar da sergide yer alıyor.

Kore geleneksel resimlerinin ve Kore Alfabesi Hangeul'la çizimler yapan öğrenciler, bu sergi aracılığı ile sanatseverlerin Kore geleneksel sanatının güzelliğini ve değerini bir kez daha hissedebileceği için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaligrafi öğrencisi Semra Aytekin, 2014'ten bu yana kaligrafi sanatıyla ilgilendiğini kaydederek Türkiye'de ve yurt dışında birçok yerde sergilere katıldığını söyledi.

Eserleri görmek isteyenler, 3-24 Mart arasında önceden rezervasyon ile sosyal mesafe korunarak sergiyi ziyaret edebilecek.

Sergi "www.kkmsergi.com" üzerinden çevrim içi olarak da gezilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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