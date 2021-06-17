Kore İstanbul Başkonsolosu Woo'dan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
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Kore İstanbul Başkonsolosu Woo'dan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret

Kore İstanbul Başkonsolosu Woo'dan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Kore vatandaşlarının havalimanından seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haktankaçmaz, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo'ya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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Kore İstanbul Başkonsolosu Woo'dan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret - Haberler
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