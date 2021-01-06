Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi başladı
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Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi başladı

06.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:36
Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi başladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede neredeyse tüm sektörlerde ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kalındığı söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede neredeyse tüm sektörlerde ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kalındığı söyledi.

Kim, 5 yıl aradan sonra düzenlenen iktidardaki Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin açılış konuşmasında, "neredeyse tüm sektörlerin belirlenen hedeflerin gerisinde kaldığını" belirterek 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etti.

Kuzey Kore lideri konuşmasını, "Canla başla kazandığımız başarı ve zaferleri daha da teşvik etmeli ve genişletmeli, acı derslerin tekrarlanmasını önlemeliyiz." diye sürdürdü.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadar en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulundu.

Kim'in, metal, kimya, elektrik ve diğer endüstrilerin mevcut durumunun gözden geçirdiği ve gelecekteki kalkınma için yeni görevler belirlediği kaydedildi.

Bazı uzmanlar, Kongre'nin, Kim'in 9 yıllık iktidarının en zor anı olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD'nin yakından izlemesi öngörülen Kongre'de Washington yönetimine mesaj gönderilmesi de bekleniyor.

ABD'de ocak sonunda başkanlık görevine başlayacak Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim'i "eşkıya" olarak nitelendirmiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında yapılan nükleer zirveyi eleştirmişti.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar alma organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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